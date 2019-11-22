Одесский оперштаб составляет план по эвакуации экипажа с севшего на мель танкера Delfi
В Одессе прошло заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.
Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА.
Сейчас участники штаба согласовывают план по эвакуации украинского экипажа (на танкере находятся трое украинцев). Привлекать будут и воздушные, и плавательные средства.
По предварительным данным, судно село на мель, его дрейф прекратился. В то же время, экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться – моряки ждут распоряжения судновладельца.
Украинская сторона, в свою очередь, не может связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запретил экипажу покидать танкер.
Также известно, что на борту корабля нет груза, который угрожал бы местной экосистеме, а спасательные судна не могут подойти к нему из-за сложных погодных условий.
Вчера поздно вечером в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi под флагом Молдовы.
Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.
По разным данным, на борту находится от 3 до 15 человек. Судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин".
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 сентября Bourbon Rhode, который шел под флагом Люксембурга попал в циклон в районе Кабо-Верде. В отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода и экипаж подал сигнал о помощи.
- Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к кораблю судно SSI Excellent. Bourbon Rhode направлялся в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас).
- 28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что буксир "Bourbon Rhode" с украинцами на борту исчез на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники.
- В результате проведения спасательной операции, удалось спасти троих моряков, двое из которых – граждане Украины.