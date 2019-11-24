До четверга в Украине сохранится морозная и сухая погода, – синоптик

Потепление вместе с осадками придет в Украину только 28 ноября. В ближайшие дни в Украине благодаря антициклону Quincу будет сохраняться морозная погода. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В Украине благодаря именно антициклону Quincу понедельник снова будет холодным, мороз и дальше будет грызть голую землю, целомудренный асфальт и наши носы и щеки", - написал она.

Сегодня ночью на большей части Украины ожидается -3-9 градусов, завтра днем температура воздуха будет колебаться ​​от 3 мороза до 4 тепла.

На Западе и Юге будет немного потеплее. Ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза, а днем будет ​​+1 +6 градусов тепла, на Закарпатье до +6 +10 градусов.

Небольшие осадки возможны только в западных областях и в Винницкой области. При этом на Приазовье ожидается штормовой ветер.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5-7 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

Согласно прогнозам Укргидромитцентра завтра на всей территории Украины ожидается солнечная погода. Днем в центре и на востоке температура воздуха будет колебаться от 1 одного градуса мороза и до 2 градусов тепла. На Западе и Юге воздух прогреется до +4.

Со вторника постепенно начнется потепление. Ночью температура будет опускаться до -1, но днем ожидается до +5 в центре и на Востоке, и до +6 на Западе и Юге. А в Закарпатье и Крыму даже до +9 +11.

А уже 28 ноября должны прекратится и ночные морозы. Днем температура на большей части страны будет колебаться в пределах 4-7 градусов тепла, а местами будет и +10 +11. В то же время в четверг на Западе и Востоке начнутся дожди.

Как ранее сообщал Фокус:

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