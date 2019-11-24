Уполномоченный президента по правам ребенка попал в страшное ДТП

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сегодня, 24 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своими детьми. Информацию подтвердили в Офисе президента, передает РБК-Украина.

"Попали в аварию, все живы, получают необходимую медицинскую помощь", – сообщили в ОП.

О случившемся также сообщила в Facebook руководитель общественного движения "Живи" Оксамита Новачук. По ее словам, Кулеба и один из его троих детей находятся в тяжелом состоянии.

"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей находятся в тяжелом состоянии", – написала она.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что виновником аварии стал житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, который управлял микроавтобусом Volkswagen.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы)", – написал Геращенко.

О ДТП в Чабанах также сообщает Киев Оперативный .

По его информации, Кулеба попытался пересечь оживленную трассу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа. Его дети, по неофициальным данным, ехали не в автокреслах.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая пятый президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с занимаемой должности уполномоченного президента по правам ребенка.