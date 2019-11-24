Первые слова Кулебы после ДТП: Лучшей помощью будет ваша молитва

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который вместе с сыновьями сегодня попал в ДТП в Киевской области, сообщил, что находится в больнице, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и пообещал ответить на вопросы позже.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

"Благодарю всех, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", – написал детский омбудсмен.

Полиция открыла по факту аварии уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.

Николай Кулеба попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своими детьми сегодня 13.30, в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области. Как сообщил Киев Оперативный, Кулеба попытался пересечь оживленную трассу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа. Его дети, по неофициальным данным, ехали не в автокреслах.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая пятый президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с занимаемой должности уполномоченного президента по правам ребенка.