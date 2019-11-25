Дети в реанимации, омбудсмен в сознании: что известно про ДТП, в которое попал Николай Кулеба

Авария в селе Чабаны под Киевом произошла 24 ноября. Столкнулись легковой автомобиль Toyota, в котором ехали сам уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба и два его сына: 10-летний Елисей и 18-летний Тимофей и небольшой грузовичок Volkswagen за рулем которого был 22-летний житель села Гатне.

Водитель Volkswagen сейчас находится в Киево-Святошинской больнице, в стабильном состоянии. Старший сын Кулебы – Тимофей – в реанимации, в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете". Предварительно, 10-летний мальчик не был в детском кресле. Был ли пристегнут старший сын и сам омбудсмен – неизвестно.

У самого Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает. Он даже написал пост в Facebook.

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В Сети появилось видео момента ДТП. Видно, что автомобиль Кулебы выезжает из правого ряда, видимо, для того, чтобы освободить проезд для поворачивающих по зеленой стрелке. Toyota объезжает машины, стоящие в левом ряду, выезжает за пешеходный переход и становится таким образом, что водитель не видит сигнал светофора. А когда в потоке машин на перекрестке появляется просвет, Toyota начинает движение на красный свет и не успевает увернуться от столкновения с грузовчиком. Зеленый свет загорается уже после того, как произошло столкновение.

Николай Жукович, представитель пресс-службы Нацполиции Киевской области однозначного ответа на вопрос, кто виноват в ДТП, не дал. В комментарии каналу 1+1 он заявил, что "нужно провести экспертизы" и только потом утверждать, кто виноват.

Надо отметить, что на этом перекрестке аварии происходят часто и схема одна и та же: водители выезжают на запрещающий сигнал светофора.

Резонансную аварию активно обсуждают в соцсетях. Те, кто лично знал, или работал с Николаем Кулебой, пишут ему слова сочувствия и интересуются его состоянием и состоянием его сыновей.

Но особенно отличился Антон Геращенко, в Сети насчитали по крайней мере 11 версий его поста про ДТП, который он менял в течении дня и ночи. Интересно, но вначале была формулировка, якобы это водитель Volkswagen "допустил столкновение", потом эта формулировка исчезла.

Также аварию разбирают с точки зрения правил дорожного движения и выясняют, какова будет реакция Офиса президента.

Материал подготовлен отделом новостей.

Как ранее писал Фокус:

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба 24 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своими детьми. Информацию подтвердили в Офисе президента.