Пункты пропуска на Донбассе переходят на зимний режим

С 1 декабря контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в районе проведения ООС на Донбассе буду работать ежедневно с 08.00 до 17.00.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00. Командование ОС обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", – сказано в сообщении.

За осенний период работы КПВВ линию разграничения пересекло более 3,2 млн человек и 389 тысяч транспортных средств.

Как ранее сообщал Фокус:

Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что первым шагом на пути к реинтеграции оккупированного Донбасса должно стать упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).