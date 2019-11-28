От столичного ресторана до Букингемского дворца

Позиция

Его называют украинским Моцартом, ведь первую свою мелодию написал в 7 лет.

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Он бы мог стать железнодорожником, потому что отец работал на железной дороге. Летчиком или космонавтом, потому что с детства увлекался самолетами и космосом. Однажды даже сам прямо в квартире смастерил ракету и устроил пожар.

Но стал он пианистом-виртуозом, который получил голливудскую премию импровизаторов, статус Yamaha Artist (этот уникальный статус также есть у Элтона Джона, Пола МакКартни, Стиви Уандера), написал уже пять альбомов. Стал финалистом телевизионного шоу "Україна має талант".

До того, как давать концерты, выступать в Букингемском дворце и Белом доме, украинский композитор Евгений Хмара выступал в ресторанах.

На сцене с музыкальной легендой

Специальный гость на выступлении легендарной группы Space — 13-летний украинский пианист Евгений Хмара.

"Группу Space слушал ещё ребёнком. Вырезал из картона клавиши синтезатора, брал у отца фонарь железнодорожника, наводил его на себя и под музыку Дидье Маруани из группы Space представлял себя им", — вспоминает Евгений.

В 1996 году группа Space давала концерт в Киеве. И родители 8-летнего Жени решили подарить ему билет на концерт любимой группы.

Мальчик стоял в толпе взрослых поклонников, когда к нему подошел промоутер концерта и за руку отвел в гримерку к Дидье Маруани.

Музыкант попросил его что-то сыграть на инструменте. И Женя сыграл одну из мелодий группы Space, потом вторую, третью. Дидье был в шоке. Попросил охрану привести родителей. И пообещал в их присутствии: если мальчик не бросит музыку, то когда-то они сыграют на одной сцене.

Через пять лет от него пришел диск и письмо, в котором было написано: "Женя, готовься, мы будем выступать вместе".

Так 13-летний пианист Евгений Хмара стал специальным гостем на выступлении группы Space в рамках юбилейного фестиваля "Таврийские игры". "А в 2015 году на моем втором сольном концерте специальным гостем был Дидье Маруани из легендарной группы Space. И могу обещать, что будет гостем на моих концертах еще не раз", — интригует музыкант.

Первые заработки

С 15 лет украинский пианист-виртуоз начал зарабатывать деньги музыкой. $4 в час платил мебельный торговый центр, $10 — ресторатор. До 25 лет Евгений Хмара играл в отелях и ресторанах.

Из музыкального училища он ушел, закончив лишь первый курс. Женя пытался импровизировать с классическими произведениями Баха. "Обычно после таких импровизаций сначала из аудитории вылетали ноты, потом Хмара", — со смехом вспоминает учебу в музучилище композитор.

Однажды, играя в отеле, он познакомился с Олегом Скрипкой. И уже через несколько недель они в Жениной квартире на Троещине (спальный район Киева) готовили музыку к "Вечорницям". Пианист импровизировал за роялем, Олег Скрипка слушал, смакуя на кухне жареную картошку прямо из сковородки.

После участия в проекте Олега Скрипки появились знакомства в украинском шоу-бизнесе.

Пианист с зарплатой топ-менеджера

Он играл в самом крутом столичном ресторане, где ужинали президент Украины, министры, влиятельные бизнесмены, футболисты; Жан-Клод Ван Дамм, Вячеслав Вакарчук, Потап (музыкант и продюсер Алексей Потапенко) и другие известные люди. Это стало очередным прорывом в музыкальной карьере пианиста.

"Это была отличная работа. Ведь каждый раз аккомпанируя вокалисту, подстраиваешься под него, учишь новые композиции, это все невероятно развивает профессионально. А еще в таком месте стиралась грань между мной и известными людьми, приходившими поужинать. Я уже не смотрел на них как на божество. В один из вечеров ко мне подошел Кузьма, просто чтобы похвалить музыку", — признается Женя.

Пианист-виртуоз играет в ресторане и получает зарплату топ-менеджера. И это в 2008–2009 годах, в начале финансового кризиса. Именно тогда музыкант почувствовал себя мужчиной, который может зарабатывать музыкой.

Но через четыре года он ушел, хотя в деньгах потерял существенно. Были времена, когда по два месяца сидел без работы. "Просто я понял: нужно идти дальше, делать концерты. Кроме того, уже тогда был финалистом популярного телевизионного шоу "Україна має талант". Гости этого заведения не поняли бы, почему финалист шоу здесь играет по вечерам", — поясняет свое решение музыкант.

В телевизоре

Телевизор был включён просто для фона, пока пианист-виртуоз Евгений Хмара занимался домашними делами. Но в какой-то момент он увидел, как на экране глотали шпаги, совершали невероятные акробатические номера, это были участники телешоу "Україна має талант". "А что, если на этой сцене появится рояль?" — почему-то подумал Женя. И в интернет-поиск написал запрос: "Україна має талант", рояль". Ничего не нашёл. Тогда решил заполнить анкету участника. Но ему так никто и не позвонил.

Потом его порекомендовали сотрудникам шоу, которые добирали участников. И пианист-виртуоз поехал на кастинг. С утра до вечера ждал своего выхода на сцену.

"Игорь Кондратюк [один из судей шоу] критично отнёсся ко мне: мол, пианист — что в этом такого? В Украине их полно! И я благодарен ему за скепсис. Это же очень мотивирует в творчестве, — рассказывает музыкант. — Сыграл авторскую композицию "Сказка". А затем предложил судьям включить любую мелодию, которая есть в плей-листе телефона. И начал повторять каждую. Так и попал в шоу", — говорит музыкант.

Женя Хмара дошёл до финала, но не победил. И этому крайне рад. Потому что уверен: когда не добиваешься чего-то, есть мотивация расти профессионально. Да и были опасения, что после победы собственное эго может стать неуправляемым.

"Популярностью после шоу в полной мере не воспользовался. Потом анализировал, что мою композицию "Сказка" бесплатно скачали более миллиона раз", — говорит композитор.

Но работа на телевидении не закончилась. Евгений Хмара стал пианистом-аккомпаниатором для участников телешоу "Х-Фактор". И это тоже вызов — отрепетировать и исполнить на съёмке шоу 50 разных композиций.

Концерт, который стоил квартиры

После шоу "Україна має талант" Женя пишет первый альбом, и практически параллельно в голове рождается второй. А затем — первый концерт в Октябрьском дворце.

"Концерты до сих пор неприбыльное дело. Первый я делал за свои сбережения и не думал, что потеряю так много. Это была сумма в размере однокомнатной квартиры в строящемся доме. В среднем расходы на зал, инструменты, звук, свет, рекламу и прочие издержки по организации и проведению концерта — от $20 тыс. до $80 тыс. При цене билета 250–1500 грн и полной посадке зала в лучшем случае мы просто выйдем в ноль. Но концерты необходимы артисту, потому что это общение с публикой. А для меня ещё и один из способов популяризации инструментальной музыки в нашей стране. Вот сейчас планируем тур по Украине, который начнётся с концерта в Киеве 4 декабря. 5 — Харьков, 6 — Днепр, 7 — Запорожье и 14 — Одесса. Будет много инструментальной музыки и звёздных гостей. Посмотрим, что из этого получится", — делится планами музыкант.

Пианист в Букингемском дворце и Белом доме

Однажды вдова известного украинского композитора Дмитрия Темкина, обладателя 4 статуэток "Оскар" за музыку в фильмах, пригласила Женю поучаствовать в международном конкурсе. Условия были непростыми: при выключенном свете нужно музыкально сопроводить кадр из фильма, который выводили на экран. "Ставили фрагменты никому не известных фильмов. Мне попался какой-то чёрно-белый, который я никогда не видел", — вспоминает Женя.

Конкурс он выиграл. Вдова Темкина была в восторге от игры украинского пианиста. И сказала, что у неё для Жени есть особая премия. А через несколько недель Евгению Хмаре из Америки прислали диплом обладателя Голливудской премии пианистов-импровизаторов.

О своих выступлениях в Букингемском дворце и Белом доме он говорит не иначе как о невероятных случайностях.

"Меня пригласили выступить в Лондоне. Но даже не уточнили где. Я узнал, что буду играть в Букингемском дворце, когда стали тщательно проверять, перед тем как пройти в зал, — вспоминает музыкант. — В зале сидели влиятельные английские политики. Королевы среди них не было. Я представился украинским композитором и 25 минут исполнял исключительно свою музыку", — вспоминает музыкант.

Из серии невероятного также выступление перед американскими конгрессменами, бизнесменами в Белом доме.

В сентябре 2014 года Евгений Хмара в составе украинской делегации посещает в Америку. "Президент и политики летели на переговоры, а я — играть в рамках гала-ужина после серии встреч. В Украину я вернулся со стопкой визиток. Меня время от времени зовут в Америку провести небольшой концерт. Но если ехать туда, то уже нужно делать масштабное шоу", — считает Евгений.

Он точно не собирается уезжать из Украины, хотя заманчивые предложения поступают. Пианист определил для себя главную миссию — популяризировать инструментальную музыку в своей стране.

Автор: Елена Курячая