Украинцам разрешили посещать Маршалловы острова без виз

Острова находятся в Тихом океане между Багамами и Филиппинами

Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

"Отныне украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов", – говорится в сообщении.

Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

Маршалловы острова находятся в Тихом океане между Багамами и Филиппинами и входят в ассоциацию с США.

Как ранее сообщал Фокус:

8 ноября Украина и Монголия подписали соглашение об отмене виз на взаимной основе.