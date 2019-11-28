Украинцам разрешили посещать Маршалловы острова без виз
Острова находятся в Тихом океане между Багамами и Филиппинами
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.
"Отныне украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов", – говорится в сообщении.
Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.
Маршалловы острова находятся в Тихом океане между Багамами и Филиппинами и входят в ассоциацию с США.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 ноября Украина и Монголия подписали соглашение об отмене виз на взаимной основе.
- С 14 апреля Таиланд отменил визы для украинцев.