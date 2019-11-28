"Евросолидарность": Обыски у Зверобой напоминают реакцию Януковича на "яичный теракт"

В политсиле считают, что наступление на Зверобой – не что иное, как политические репрессии

В партии "Европейская солидарность" отреагировали на сегодняшние обыски у волонтера Маруси Зверобой. Народные депутаты заявили, что шокированы несоизмеримой реакцией правоохранительных органов на ее жесткое высказывание о Владимире Зеленском.

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Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Она (реакция) напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004-го года. Спецподразделение "Альфа" – это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три Бтра логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации", – высказались в партии.

В сентябре 2004 года на тогдашнего премьера и кандидата в президенты Украины Виктора Януковича было совершено так называемое "яичное покушение". Тогда Янукович отправился в Ивано-Франковск и как только шагнул из автобуса, тут же начал падать. Виновником внезапного недомогания стало яйцо, брошенное франковским студентом Дмитрием Романюком. Януковича увезли в больницу, впрочем, он быстро "поправился".

В "Европейской солидарности" также считают, что наступление на Зверобой – это не что иное, как политические репрессии, с помощью которых власть пытается удержать пошатнувшийся политический рейтинг.

"Это – часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить хоть одно из своих предвыборных обещаний", – добавили в "Европейской Солидарности".

Напомним, утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.

Как ранее сообщал Фокус:

После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.