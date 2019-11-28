Зеленский на английском поздравил своих подписчиков с национальным праздником США

Некоторые подписчики довольно скептически отнеслись к такому поздравлению

Президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге Twitter опубликовал поздравление с национальным праздником США Днем благодарения (Thanksgiving Day). Что примечательно, поздравительный текст написан на английском, а перевода на украинский язык нет.

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"Благодарность превращает незнакомцев в друзей, рутину - в радость, а маленькие победы - в историю. Поздравляем всех с праздником!" – написал глава государства.

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"Древний украинский праздник..." – написал Александр Павлов.

"Это уже за гранью добра и зла. Владимир! Займитесь, наконец, страной, президентом которой вас выбрали!... Ваши 52% сегодняшние скоро будут 5,2%", – возмутился Одессит.

Однако нашлись и те, кто поблагодарил Зеленского, и тоже на английском.

Например, ChaTurner написала: "Спасибо! Оставайтесь сильным. Есть те, кто хотел бы втянуть вас в коррупцию".

День благодарения (Thanksgiving Day) в США является национальным праздником. Он отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

Изначально День благодарения был праздником выражения благодарности и признательности Богу, равно как семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение. Однако со временем он стал гражданским, общепринятым и общенародным. Жители США в этот день запекают индейку, собираются семьей за столом, а также приглашают гостей, чтобы вместе разделить еду и выразить друг другу благодарность.

Кроме того, в четвертый четверг последнего осеннего месяца в США, как правило, проходит праздничный матч по американскому футболу. Поэтому многие мужчины проводят какую-то часть Дня благодарения перед телевизором, болея за свою любимую команду.

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