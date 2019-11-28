Столичный зоопарк опустил на волю молодого зубра
Животное пройдет адаптацию в специальном вольере площадью 2 гектара, а потом его выпустят в лес
Киевский зоопарк выпустил на свободу молодого зубра по имени Мускат и передал его в Национальный парк "Залесье". Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
Мускат родился в неволе и не знаком с условиями дикой природы. Именно поэтому, на протяжении года он будет проходить адаптацию в специальном вольере площадью 2 гектара вместе с другими молодыми зубрами. После этого его выпустят в лес, что важно для генетического разнообразия и дальнейшего существования зубров в Украине.
Место проживания зубра выбирали по рекомендациям составителя племенной книги в Украине и специалистов Национальной академии наук.
В Киевском зоопарке отметили, что в Национальном парке "Залесье", расположенном на территории Киевской и Черниговской областей, на площади 14 тыс. га под охраной сейчас живет 26 зубров.
Зубры внесены в Красную книгу Украины. С начала 1990-х до 2008 года популяция этих животных в Украине уменьшилась в три раза из-за отстрела и уничтожения ареала обитания. Сейчас во всех областях страны осталось около 300 особей.
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