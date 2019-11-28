Ракета пролетела более 250 км по заданному маршруту

В Украине прошли успешные испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщил генеральный директор - генеральный конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростелев, передает Defense Express.

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Крылатая ракета пролетела более 250 км по заданному маршруту.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – заявил генеральный конструктор.

По его словам, следующие испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале апреля на полигоне в Одесской области успешно испытали крылатую ракету Нептун, которую вскоре отправят на вооружение Военно–морских сил Вооруженных сил Украины.