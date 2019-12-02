Волонтёрство — ДНК корпоративной культуры

Позиция Олеся Кирильчук, эксперт по управлению персоналом ЕРАМ Украина и Испания, о том, как формировать культуру корпоративного гражданства в большой компании и почему это важно

Быть самой большой украинской IT-компанией — означает постоянный поиск специалистов для новых проектов. Как и в предыдущие годы, ЕРАМ не хватает разработчиков Java/Scala, .NET, Python, специалистов с опытом работы в тестировании, бизнес-анализе, DevOps. Рынок труда остаётся рынком кандидатов, и профессионалов найти не так просто. Подбирая специалистов, нам значимы технические навыки, softskills, уровень английского. Но не менее важно, чтобы внутренние ценности кандидатов совпадали с ценностями и культурой компании.

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Мы выбираем, нас выбирают. Подбор людей в ЕРАМ осуществляется по компетенциям Hungry, Humble, Smart (Скромный — думает об общем благе, Голодный — стремится к большему, Проницательный — мудрый в общении с другими). Это ключевые характеристики командного игрока. Мы не строим сложных систем отбора, но обучаем интервьюеров для эффективной проверки технических и нетехнических навыков.

Конкурентное преимущество ЕРАМ как работодателя — это реализация концепции беспрерывного обучения. У нас большая база знаний, доступ к различным учебным курсам — онлайн, офлайн, микс. Можно работать самостоятельно или в командах. Индивидуальный план профессионального роста составляется на основе матриц навыков и компетенций при помощи специального внутреннего портала. Всё это даёт возможность оптимально подобрать обучение из предложенных шаблонов, а также составить удобный график. Некоторые наши клиенты заказывают консалтинг в сфере обучения, поскольку видят, как эффективно эта система работает у нас.

Мы следим за подходами известных международных компаний, учимся на проектах с нашими клиентами. Но мы всегда понимаем, что лучшие инструменты невозможно скопировать. Их можно только использовать, чтобы создать новые с учётом именно наших потребностей и культурных особенностей.

О культуре корпоративного гражданства. Кроме привлечения специалистов с рынка, ЕРАМ сфокусирован и на удержании экспертов: активно улучшаются условия труда, создаются рабочие места, дополнительные бонусы в виде страховки или спортзала. Но не менее важно дать людям возможность следовать своим значимым ценностям. Так мы формируем культуру корпоративного гражданства через инструмент корпоративного волонтёрства. Что это значит и как мы это делаем?

Если человеку важно делать больше для своего окружения, реализовывать внутреннюю потребность в обретении смыслов, компания предоставляет такую возможность для участия в волонтёрских проектах, что сэкономит ему время и усилия.

Стремительный рост ЕРАМ обязывает достаточно быстро формировать связи внутри команд и в компании в целом. Кроме того, возникает потребность знакомить людей с корпоративными ценностями и процессами. Программы корпоративного волонтёрства отлично справляются с этими задачами.

В компании отказались от централизованного управления социальными проектами. Сейчас мы внедряем модель, в которой любой специалист может стать агентом изменений. Не только на работе, но и в обществе.

Каждый в ЕPAM может выбрать то, к чему больше расположен.

Образовательное волонтёрство. Образовательный проект eKids направлен на обучение детей языку программирования Scratch. Этот проект помогает детям адаптироваться к быстроменяющемуся диджитализированному миру. Другой проект — Join IT от ІТ Ассоциации Украины ориентирован на старшеклассников. Наши волонтёры делятся тонкостями ІТ-профессий и помогают подросткам осознанно подходить к их выбору.

Экологические инициативы включают системный подход повышения осознанности в сфере заботы об окружающей среде. Компания инициирует акции по уменьшению использования пластика, сортировке отходов, высадке деревьев и т. п.

Социальный тимбилдинг представляет собой оказание помощи нуждающимся вместо корпоратива. Это новое направление, но мы видим в нём большой потенциал.

Независимо от направления эффект волонтёрства очевиден: повышается вовлечённость специалистов и лояльность к компании, снижается коэффициент текучести. Но это не всегда бизнес-показатели. Важно то, как чувствуют себя люди и насколько комфортно им быть в команде единомышленников.