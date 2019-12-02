Украина
В родном городе президента сгорел троллейбус
Транспортное средство находилось на территории троллейбусного депо
В городе Кривой Рог сегодня утром на территории троллейбусного депо произошел пожар, в результате которого частично сгорел троллейбус. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Днепровское шоссе. Спасателям информация поступила в 08:02.
Пожар возник в моторном отсеке троллейбуса. Огонь уничтожил кабину водителя и частично салон. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.
Пожар был локализован в 08:14 и ликвидирован в 08:25. Погибших и пострадавших нет.
С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 октября в Киеве на остановке общественного транспорта сгорел троллейбус. В салоне находились около 40 пассажиров.