Транспортное средство находилось на территории троллейбусного депо

В городе Кривой Рог сегодня утром на территории троллейбусного депо произошел пожар, в результате которого частично сгорел троллейбус. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инцидент произошел на улице Днепровское шоссе. Спасателям информация поступила в 08:02.

Пожар возник в моторном отсеке троллейбуса. Огонь уничтожил кабину водителя и частично салон. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Важно На Житомирщине в ДТП с маршруткой пострадали 24 человека

Пожар был локализован в 08:14 и ликвидирован в 08:25. Погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе маршрутный автобус полностью сгорел возле киевской станции метрополитена "Лесная".