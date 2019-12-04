Новогоднее настроение на Veranda on the river

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В преддверии Нового года семейный ресторан Veranda on the river приглашает вас в настоящую сказку.

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Каждый день в ресторане звучит живая музыка, а вокруг уже чувствуется предновогоднее настроение.

В свои права потихоньку вступает праздничная феерия, настоящее время волшебства.

19 декабря в канун Дня Святого Николая малыши смогут побывать на кукольном представлении. Все они станут частью доброй истории, которая разыграется на берегу Днепра. Каждый уикенд в гости к ребятам приходят аниматоры и показывают интересные опыты, проводят мастер-классы.

На выходных в ресторане проходят тематические вечеринки с прекрасной музыкой и перфомансом: чувственный вокал, восхитительные костюмы, невероятная пластика шоу-балета.

Сюрпризы готовят и шеф-повар Сергей Башинский с шеф-сомелье Алексеем Алексеенко. Каждый понедельник гостям презентуют вино недели и рассказывают легенду о нем со сцены ресторана. В дуэте с авторскими блюдами – истинное наслаждение и повод встретиться за ужином с близкими.

31 декабря все гости Veranda on the river побывают в CHESS KINGDOM!

Все гости попадут в волшебное шахматное королевство!

В атмосфере прямо на берегу Днепра – этот Новый год вы запомните навсегда!

Каждый почувствует себя как в сказке, где есть короли и королевы, маги и фокусники!

Гостей ожидает настоящее шоу, потрясающая музыка и множество сюрпризов!

Ведущими вечера станут: обворожительная Снежана Егорова и харизматичный Антон Полищук.

Среди приглашенных музыкантов – участники известных конкурсов, резиденты заведения Slava Ox, Vova Spas, Kolin, 3Bute band, пианист Владимир Морочковский.

Специальный гость: кавер-группа БАНГЛАДЕШЪ, которая исполнит все ваши любимые хиты и заставит танцевать до рассвета!

Волшебная атмосфера благодаря иллюзионисту!

Специально для новогодней ночи шеф-повар разработал меню с трендовыми блюдами и деликатесами.

Только самое изысканное и винтажное вино, шампанское – в эту ночь от именитого шеф-сомелье!

В стоимость входит специальное меню с едой и алкогольными напитками.

Станьте частью эксклюзивного шоу!