Призыв с особым пристрастием: в Херсоне мужчину пытались силой увезти в военкомат (обновлено)
Несколько сотрудников военкомата применили силу, пытаясь забрать 26-летнего призывника
В Херсоне сотрудники военкомата пытались силой забрать местного жителя в армию. Об этом сообщает Херсон Daily.
Работники военкомата прибыли по месту работы призывника – в отделение "Новой почты", они силой вывели мужчину из здания и усадили в автомобиль.
По словам замначальника Новотроицкого отделения полиции Егения Басова, в произошедшем принимали участие военный комиссар района, майор Егор Ларченко, его заместитель, майор Виктор Осипенко, и капитан Александр Кудрявцев с водителем. Также на месте происшествия находился сотрудник сектора реагирования патрульной полиции, который впоследствии вызвал следственно-оперативную группу.
Сотрудник "Новой почты" несколько раз получал отсрочку от службы в армии – обучение в вузе и рождение ребенка. Нынешняя призывная кампания была последней для 26-летнего призывника.
Конфликт произошел из-за того, что сотрудник "Новой почты" попросил военных подождать, пока он закроет филиал, так как отвечает за имущество. Но сотрудники военкомата отказались ждать и силой вытащили мужчину на улицу. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия, но также был проигнорирован военными. В итоге, на место были вызваны полицейские и работник военной службы правопорядка Владимир Грицун.
В результате происшествия, у призывника были зафиксированы легкие телесные повреждения. Открыто уголовное дело по статье 125 УК. Офицеры же признали, что "переборщили" с вручением повестки, а в областном военкомате отказываются комментировать ситуацию.
Обновлено
В "Новой почте" утверждают, что мужчина, за которым пришли сотрудники военкомата, не является их сотрудником, поскольку отделение в Херсоне открыто партнером компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Министерства обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина идет к тому, чтобы полностью отменить обязательный призыв в армию.
- Он также заявил, что оборонное ведомство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны страны.
- Осенний призыв в Украине стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. Осенью 2019 года запланировано призвать на срочную военную службу 15 200 человек.