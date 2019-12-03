Призыв с особым пристрастием: в Херсоне мужчину пытались силой увезти в военкомат (обновлено)

Несколько сотрудников военкомата применили силу, пытаясь забрать 26-летнего призывника

В Херсоне сотрудники военкомата пытались силой забрать местного жителя в армию. Об этом сообщает Херсон Daily.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Работники военкомата прибыли по месту работы призывника – в отделение "Новой почты", они силой вывели мужчину из здания и усадили в автомобиль.

По словам замначальника Новотроицкого отделения полиции Егения Басова, в произошедшем принимали участие военный комиссар района, майор Егор Ларченко, его заместитель, майор Виктор Осипенко, и капитан Александр Кудрявцев с водителем. Также на месте происшествия находился сотрудник сектора реагирования патрульной полиции, который впоследствии вызвал следственно-оперативную группу.

Сотрудник "Новой почты" несколько раз получал отсрочку от службы в армии – обучение в вузе и рождение ребенка. Нынешняя призывная кампания была последней для 26-летнего призывника.

Конфликт произошел из-за того, что сотрудник "Новой почты" попросил военных подождать, пока он закроет филиал, так как отвечает за имущество. Но сотрудники военкомата отказались ждать и силой вытащили мужчину на улицу. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия, но также был проигнорирован военными. В итоге, на место были вызваны полицейские и работник военной службы правопорядка Владимир Грицун.

В результате происшествия, у призывника были зафиксированы легкие телесные повреждения. Открыто уголовное дело по статье 125 УК. Офицеры же признали, что "переборщили" с вручением повестки, а в областном военкомате отказываются комментировать ситуацию.

Обновлено

В "Новой почте" утверждают, что мужчина, за которым пришли сотрудники военкомата, не является их сотрудником, поскольку отделение в Херсоне открыто партнером компании.

Как ранее сообщал Фокус: