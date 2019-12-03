"Поставим иголочку на твою пластинку?": для украинцев в ООН придумали 100 фраз для секса

Там посчитали, что именно эти вопросы помогут украинцам ясно дать понять, чего партнер от них хочет

В рамках кампании "Дій за згоди! Запитай!"("Действуй по согласию! Спроси!") в ООН придумали для украинцев 100 вариантов вопросов, с помощью которых можно предложить заняться сексом. С полным списком можно ознакомиться на сайте zapytay.

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Там есть как вполне очевидные и недвусмысленные фразы вроде "Займемся сексом?", "Хочешь меня" или "Вжарим", а также различные метафоры.

"Поставим иголочку на твою пластинку ради хорошей музыки?", "Позавтракаем голыми?", "Поласкаем твой ноутбук моей флешкой сегодня", "Помурлыкаем сегодня?", "Зайдешь ко мне на кофе… без кофе?" именно этими фразами в ООН предлагают выяснить, согласен ли партнер на секс.

"16 дней борьбы против гендерного насилия" - ежегодная кампания от ООН, которая проходит с 25 ноября по 10 декабря. На протяжении этого времени активисты по всему миру привлекают внимание к гендерно окрашенному насилию и проводят образовательные мероприятия. В этом году "16 дней" в Украине посвятили культуре согласия на секс.

На том же сайте напоминается, что с начала 2019 года секс без добровольного согласия обеих сторон считается изнасилованием, так что, перед тем как переходить к более решительным действиям, стоит уточнить хочет ли партнер секса. Также разъясняется, что "грязная шутка с сексуальным подтекстом" не является актом сексуального насилия, хоть и может расцениваться как нарушение сексуальных границ, особенно после того, как вы попросили прекратить.

При этом не уточняетося на какой стадии можно начинать использовать фразы, выбранные ООН. Впрочем, вопросы, если они возникнут, предлагают задать на встрече со спикерами 11 декабря.

Как ранее писал Фокус:

Ассоциация режиссеров Великобритании составила перечень правил съемки обнаженных и сексуальных сцен в кино. Согласно новым правилам, британским режиссерам запрещено просить актера раздеться на пробах, поскольку кандидаты на роль могут чувствовать себя обязанными согласиться на просьбу, чтобы получить работу.