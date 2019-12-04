Госслужащих лишили беспроцентных кредитов на жилье
Власть предупреждает: желающим зарабатывать деньги, идти на госслужбу не надо
Кабинет министров отменил постановление правительства, принятое еще в 2004 году, которым был утвержден порядок предоставления государственным служащим беспроцентных кредитов на жилье.
Согласно этому порядку, госслужащие, которые нуждались в улучшении жилищных условий, предоставлялся беспроцентный кредит на строительство жилья, покупку квартиры или дома.
Кредит выдавал государственный Ощадбанк со ставкой, не превышающей учетную ставку НБУ. Проценты по такому кредиту выплачивал не госслужащий, а Министерство финансов из госбюджета.
Такой кредит можно было взять один раз за все время нахождения на госслужбе.
Напомним, глава Национального агентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев заявлял, что украинцам, желающим зарабатывать деньги, идти на госслужбу не надо. Там, по его мнению, должна превалировать нефинансовая мотивация.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров утвердил новую предельную численность чиновников в областных и районных госадминистрациях. Больше штат райгосадминистраций сократили в Киевской (с 2863 работников до 1910), Винницкой (с 3115 до 2102) и Житомирской (с 2374 до 1516) областях.
- Власти планируют провести административную реформу через укрупнение районов и введение института префектов. Могу сократить количество районов до 100, сейчас их 490.