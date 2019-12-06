Что задумали украинские шеф-повара

Встреча шефов

800 лучших специалистов, поваров, собственников ресторанов, работающих в ресторанах по всей Украине, встретились в Киеве. К ним приехали 15 шеф-поваров — звёзд украинской и мировой кухни. 30 ноября состоялось событие года — Creative Chefs Summit 2019.

В большом переполненном зале, на кухне-сцене длиной 18 м, в кулинарно-интеллектуальном диалоге сходились по два звёздных шефа. Камеры ловили каждое движение поваров, транслируя происходящее на больших экранах за их спинами.

Виктор Тимчишин

Украинцы vs европейцы

В первом кулинарном выступлении встретились итальянка Изабелла Поти и украинец Виктор Тимчишин. Изабелла — звезда итальянской кухни: шеф-повар и партнёр мишленовского ресторана Bros 'by Floriano Pellegrino. Её первое блюдо — спагетти с чесноком, прогорклым жиром и острым перцем чили. Второе — равиоли со свининой и фисташково-базиликовым соусом.

Сергей Байсаревич

Одновременно с ней выступал шеф-повар киевского ресторан Guramma Italiana, один из первопроходцев современной украинской кулинарии — Виктор Тимчишин. Он готовил стейк торнедо Россини с муссом из зобной железы, чёрным языком и диким морским гребешком. А также морковный десерт с мукой из черемухи. При этом он использовал новые техники приготовления и подавал блюда в специально заказанной у гончара посуде.

Изабелла Поти

5 разновидностей масла — для креатива

Какая же основная кулинарная идея 2019 года захватила поваров? «Обновлённая классика» — таков слоган саммита. Как из аутентичных блюд, применяя новые креативные дополнения, сотворить актуальный шедевр? Возможно ли к проверенным блюдам применить новые рецепты, техники, необычную подачу продукта?

Итак, главная задача поваров сегодня — возвращение к надёжной классике и её осовременивание. Именно этой концепции соответствует линейка масел ТМ «Стожар» Premium Select, которая прекрасно подходит, чтобы сделать старое по-новому. Ведь сразу 5 видов масла — льняное, конопляное, тыквенное, ореховое и кунжутное — создают выбор для креативных подходов. На саммите шеф-повара могли подобрать масло по своему вкусу.

Конечно, о вкусах не спорят. Однако, отвечая на наш вопрос, украинский шеф-повар Виктор Тимчишин отметил: «По моим ощущениям сейчас у украинских поваров есть потребность в локальных качественных продуктах, поэтому линейка шеф-масла «Стожар» и привлекла внимание украинских поваров на этом саммите. Вообще же к рыбным блюдам хорошо подходит льняное масло, к салатам — конопляное. А, например, мясо ягнёнка прекрасно сочетается с ореховым маслом из линейки Premium Select».

Дегустация шеф-поварами разных видов Стожар Premium Select

Справка HOTELIERO

Миссия клуба отельеров и рестораторов HOTELIERO, выступающих организатором события, — трансформировать Украину в наиболее гостеприимную страну в Европе до 2022 года. Также HOTELIERO — организатор Национальной премии СОЛЬ — своеобразный «Оскар» в украинской ресторанной индустрии.

Справка ТМ «Стожар»

Масло «Стожар» производит украинская компания KERNEL, крупнейший производитель и экспортёр подсолнечного масла в мире. Ассортимент бренда составляет классическое рафинированное подсолнечное масло для приготовления при высоких температурах, а также линейка крафтовых масел первого холодного отжима Premium Select (льняное, конопляное, ореховое, кунжутное и оливковое).

В 2019 году бренд «Стожар» стал партнёром клуба HOTELIERO, для того чтобы совместно работать над развитием гастрономической культуры Украины.