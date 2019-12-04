СБУ задержала крымского представителя "Единой России", который ехал за украинским паспортом
Оперативные сотрудники СБУ задержали на административной границе с временно оккупированным Крымом активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Контрразведчикам стало известно, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть Украины для получения украинского паспорта.
В 2014 году Кучерявый, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", был причастен к организации блокпостов в Севастополе и "охране общественного порядка".
Россия наградила его медалью Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".
СБУ намерена сообщить Кучерявому о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
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