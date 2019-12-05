Новый поворот в деле: ВАКС отменил залог и отпустил Садового под личное обязательство

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому, отменила миллионный залог и отпустила мэра Львова его под личное обязательство.

Таким образом, Андрей Садовой выиграл апелляцию в Высшем антикоррупионном суде (ВАКС) по поводу залога в размере 1 056 550 гривен. Об этом информирует пресс-центр судебной власти Украины.

"Я принимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение, – заявил после оглашения решения Андрей Садовой.

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Он также добавил, что решение депутатов о создании Антикоррупционного суда было верным, и что судьи в этом деле проявили мудрость.

"Сегодня закончился первый этап суда. Мы довольны решением и на самом деле есть определенный такой респект ко всем депутатам Верховной Рады, в том числе моим коллегам из "Самопомочи", которые в свое время голосовали и через тернии протаскивали создание Антикоррупционного суда. Сегодня судьи показали свою мудрость. Особенно хочу поблагодарить защитников, которые в пух и прах разбили все обвинения прокуроров. Большое спасибо всем вам", – сказал Садовой.

Рассмотрение апелляции длилось около 9 часов. Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционную жалобу САП об увеличении залога Садовому до 50 миллионов. Срок личного обязательства продлится до 20 января следующего года.

Садовый планирует обжаловать действия САП и "доказать абсурдность этих обвинений". По его словам, из-за действий прокуратуры в бюджет Львова не поступило около 300 миллионов.

Как ранее сообщал Фокус:

21 ноября САП сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому. Ему инкриминируют злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины) при продаже в 2015 году земли в Рясном под Львовом под индустриальный парк, который должна была построить нидерландская компания CTP.

27 ноября ВАКС избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 056 550 гривен.