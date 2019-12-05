У Зеленского рассчитывают, что выборы в ОРДЛО состоятся 31 октября 2020 года

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут в один день со всеукраинскими местными выборами – 31 октября 2020 года. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак во время сегодняшнего выступления в Лондоне, сообщили "Новости Донбасса".

"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", – осказал он.

Он выразил надежду, что во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря в Париже стороны обсудят вопрос обеспечения безопасности в ОРДЛО перед выборами, а также доступа туда украинских СМИ и кандидатов.

"Это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", – отметил Ермак.

Особо он подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда там не будет иностранных войск или нелегальных вооруженных групп. Также на день проведения выборов донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

По результатам саммита в Париже Зеленский будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект по продолжению действия закона об "особом статусе" ОРДЛО (его действие заканчивается 31 декабря 2019 года). Но вступит в силу на постоянной основе "продлевающий" закон только тогда, когда ОБСЕ подтвердит законность проведенных выборов в ОРДЛО, заявил Ермак.

Также он допустил, что после саммита в Конституции могут внести измения, как того требуют минские соглашения.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать новый закон об "особом статусе" Донбасса, а продолжит действие старого. После саммита в "нормандском формате" у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта. В Раде заявляли о готовности принять закон в сжатые сроки.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками "ДНР" и "ЛНР", иначе это заведет переговорный процесс в тупик.