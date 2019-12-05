Зеленский назначил замглавы Пограничной службы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сказано в указе №887/2019, опубликованом на сайте президента.

"Назначить Сердюка Сергея Ивановича заместителем Председателя Государственной пограничной службы Украины", – говорится в указе.

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Сергей Сердюк работает в аппарате ГПСУ. Он возглавлял департамент организации повседневной деятельности и социально-гуманитарного обеспечения ведомства.

В сентябре Зеленский назначил заместителя и первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Нетужилова Евгения начальником ГУ Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.