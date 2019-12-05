Более 400 тысяч переселенцев не получают пенсии, – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что более 400 тысяч переселенцев-пенсионеров не получают выплаты.

Об этом она написала в Facebook.

"Более того, до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели приехать на подконтрольную правительству Украины территорию за средствами в течение 60 дней", – пишет омбудсмен.

Омбудсмен требует от руководства Пенсионного фонда предоставить информацию о том, по каким причинам более 400 тысяч человек не могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение.

По словам Денисовой, нерешенным остается вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, тем более, что учет таких лиц даже не ведется. Денисова отметила, что для решения этой проблемы необходимо внести изменения в Жилищный кодекс.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.