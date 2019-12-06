Субсидия без нарушений: на что обратить внимание

Минсоцполитики призывает всех получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на размер этого вида социальной поддержки.

Если при получении жилищной субсидии у вас изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появился транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, были приобретены имущество, товары или оплачены услуги на сумму более 50 тысяч гривен - следует в течение 30 календарных дней - не позднее - сообщить об этом орган, назначивший вам субсидию.

Это важно помнить, ведь для большинства получателей, которым в мае субсидия была переназначена на период 2019-2020 годы, ее размер на этот отопительный сезон был рассчитан автоматически на основании доходов 1-2 кварталов 2019 года. Если за время получения субсидии в вашей семье произошли вышеупомянутые изменения - о них следует сообщать в установленный законом срок, нарушение которого может повлечь за собой прекращение оказания помощи.

47,6 миллиардов гривен – такой объем средств заложен в проекте государственного бюджета на 2020 год для выплаты жилищных субсидий и льгот. Минсоцполитики при содействии Всемирного банка внедряет современные механизмы контроля адресности предоставления социальной поддержки, которые опираются на успешный европейский опыт и дадут возможность более эффективно помогать тем, кто в этом нуждается прежде всего. В рамках этой работы специалисты проанализировали практику предоставления жилищных субсидий и разработали пять полезных советов для получателей этого вида государственной поддержки, с которыми можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики: https://www.msp.gov.ua/news/17652.html Также об изменениях в выплате жилищных субсидий и льгот, которые начали действовать с 1 октября, Минсоцполитики информирует здесь: https://www.msp.gov.ua/news/17651.html А те, кто желает оформить субсидию онлайн – найдут пошаговую инструкцию по ссылке: https://www.msp.gov.ua/news/17660.html.