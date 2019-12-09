Страсти Савкина и Васько: разбитая чашка,потерянная ложка и запутанный халат

В Киеве состоялась громкая премьера комедийного спектакля «Вулкан страсти» с Олегом Савкиным и Натальей Васько.

Большой зал столичной Консерватории смеялся и плакал, следя за перипетиями непростых отношений мужчины и женщины, живущих по соседству. 25-летняя история, в которой каждый мог узнать себя, отозвалась у зрителей своей жизненностью и душевностью.

«Сегодня был самый волнующий момент. Главное было не то, как мы сыграем, а то, как воспримет это зритель», - признается Олег Савкин, который впервые выступал не только как актер, но и как продюсер.

Несмотря на то, что оба актера - любимцы публики посвоим киноработам, это был их совместный дебют на театральной сцене. «Волнение сказалось, - рассказывает Наталья Васько. - У нас разбилась чашка, где-то делась ложка, я запуталась в халате и вообще несколько раз говорила не тот текст, и Олегу, как настоящему джентльмену, приходилось меня выручать в диалогах».

Публика, конечно же, ничего этого не заметила и щедро наградила актеров овациями, цветами и восторженными отзывами. Поздравить дебютантов пришли их друзья: СоломияВитвицкая, Олег Панюта, Богдан Юсипчук, Яна Клочкова, Александра Решмедилова, Екатерина Кальченко, Слава Соломка и Игорь Воевуцкий.

Следующая премьера состоится 23 декабря в Доме офицеров в Киеве.