На участке разведения в Станице Луганской зафиксировали боевиков с повязками СЦКК

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщил об обнаружении на участке разведения в Станице Луганской неизвестных лиц в российском камуфляже с неизвестной символикой. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"На участке разведения сил и средств №1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC", – говорится в сообщении.

Как отметили наблюдатели, указанная символика в составе СЦКК не используется.

"В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения относительно завершения разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", – добавили в СЦКК.

Отдельно в СЦКК подчеркнули, что пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности.

"Требуем от оккупационной администрации РФ в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения", – говорится в заявлении штаба ООС.

СЦКК был создан в сентябре 2014 года украинской и российской сторонами. В состав СЦКК вошли офицеры ВСУ и ВС РФ, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей так называемых "ЛДНР" в составе СЦКК нет.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября президент Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и проинспектировал восстановление моста возле КППВ.