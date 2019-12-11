Бывшего депутата крымского парламента приговорили к 14 годам за госизмену

Святошинский райсуд Киева приговорил бывшего депутата Верховной Рады Крыма Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Приговор был вынесен заочно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и в качестве примера, депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы. Принципиальным долгом прокуратуры автономии при поддержке публичного обвинения было доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания", – заявил прокурор АР Крым Игоря Поночовного.

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Светлана Савченко была депутатом Верховной Рады АР Крым VI созыва. По данным издания Страна.ua, она участвовала в заседаниях Верховного совета АР Крым, на которых приняли постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемственности Республики Крым".

Кроме того, Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", который принял так называемую "Конституцию Республики Крым", согласно которой АРК стала "неотъемлемой частью территории Российской Федерации".

С сентября 2014 года по сентябрь 2016 года Савченко занимала пост председателя "Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия". Затем она вошла в Комитет по культуре Государственной Думы России.

Как ранее сообщал Фокус:

Святошинский районный суд Киева заочно признал крымского судью виновным в госизмене и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего его имущества.