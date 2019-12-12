Прочистка канализации нового поколения

2019 год стал годом инноваций для многих компаний и стран. И Украина не была в стороне этого тренда. Так в 2019 году, на рынке Украины демонстрировала инновационный подход в обслуживании канализации, и клиентском сервисе компания "АСК".

Прочистка канализации в исполнении Аварийно Сервисной Компании, это использование новейших технологий и настоящего сервиса, ориентированного на качественно решение запросов клиентов.

Клиент ориентированость это золотое правило работы компании, постоянная работа отдела качества и отдела по работе с клиентами, сделала 2019 год максимально результативным. Великолепные результаты достигнуты в качественном и количественном показателях. Что касаемо качественного улучшения, так среднее время выполнения обращения зафиксировано на отметке 30 минут с момента начала работ. Также время реакции диспетчерской службы составляет 45 минут с момента обращения по Киеву и 57 минут реакция по Киевской области.

Сочетание новейших технологий и сервис, принесли большие результаты, и АСК заняли достойные позиции на рынке услуг чистки канализации в Киеве.

Особенностью работы компании есть обслуживание разных видов объектов, и различных конструкций канализационных труб.

За текущий 2019 год клиентами ТОВ "АСК" стали: серийный завод "Антонов", ЧАО "Завод „Кузница на Рыбальском“", ТРЦ "Караван", рестораны "Мафия", клиника "Доброту" и многие другие заведения города Киева.

За 2019 год было выполнено обслуживание 6680 клиентов, из них:

1596-Торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе,гостиницы.

1424-Предприятия, заводы, логистические центры.

2108-Рестораны, магазины, офисы

1552-Квартиры, коттеджи, многоэтажные дома.

И ещё немного цифр если всех перечисленных абонентов перевести в прогонные метры, то в 2019 году, было прочищено 467600 м.п канализационных труб. Откачено и вывезено 3600 тон жидких бытовых отходов. Все откачанные жидкие отходы утилизируются и вывозятся на очистные станции Киева и Киевской области.

"Золотое правило" при работе по чистке канализации

Мы заботимся о тех с кем нас связывает канализация! Забота о клиенте основа на которой строится клиентский сервис. Абоненты могут быть уверенны в чистоте в процессе выполнения работ и после устранения засоров. В помещениях специалисты работают только в бахилах и используя современные методы прочистки которые не оставляют после себя грязи и запаха.

Также клиенты уверенны в 100% результате, поскольку используется четыре современных метода обслуживания труб:

Гидродинамическая прочистка труб

Електоромеханическая чистка труб

Механическая прочистка труб

Вакуумная прочистка канализации

Такие методы не оставляют шансов засорам, и трубы работают идеально. После выполнения заявки клиент получает счет на котором есть штрих код и контакты отдела качества, что делает контроль качества максимально высоким и удовлетворенность клиентов растет.

Направив камеру смартфона на штрих код, в один клик можно оказаться на сайте и поставить оценку экипажу который выполнял заявку. Обратная связь отличная возможность выполнять контроль качества. По мимо отдела сервиса также работает круглосуточная диспетчерская, которая работает в режиме 24/7. По последним сводкам статистики, в день проводится 30 консультаций по обращениям клиентов.

Аварийные экипажи прочистки канализации работают 24/7

Особенностью работы данной службы есть обслуживание всех районов Киева, и областных центров Киевской области. Собственный автопарк позволяет за 45 минут оказывается на объекте в любом районе Киева. Также есть несколько аварийных пунктов в области, а именно в Броварах и Вышгороде, что позволяет максимально быстро обслуживать Киевскую область. Работа фирмы выполняется в двух направления: Аварийном и Сервисном. Аварийное обслуживание подразумевает под собой заключения договорных отношений на основании которых ТОВ "АСК" берет на себя обязательства в круглосуточной реакции для устранения аварийных ситуаций канализации. Около 90 абонентов заключили данные договора и работают на постоянной основе, это позволяет экономить время при возникновении забора, и рассчитывайся исключительно после выполнения работ.

Второе направление- это сервисное обслуживание, основным его отличием есть тот факт, что проводится профилактическая чистка канализационных магистралей, которые проводятся в период согласованный между сторонами, и такой вид сотрудничества помогает избежать аварийных ситуаций, которые не кстати в ресторанах, отелях или торговых центрах. На сегодняшний момент постоянными абонентами ООО "Аварийно Сервисная Компания" есть 360 абонентов.

При выборе обслуживающей организации нужно обращать внимание на следующие критерии:

Лицензия и стаж сотрудников

Круглосуточная работа

Наличие собственного автопарка

Диспетчерский центр 24/7

Наличие специализированого оборудования

АСК- это надежность, не только на словах но и в ежедневной работе!