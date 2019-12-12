Состоялась Главная строительная премия 2019 - Ibuild

11 декабря состоялась церемония награждения победителей VІI Всеукраинской строительной премии IBUILD-2019. В этом году представители строительной отрасли, строительные и девелоперские компании, а также лучшие объекты избирались в трех категориях: Лучший среди равных, Достижение успеха, Открытие года - это более 300 номинантов и около 50 победителей.

Эта премия нацелена на развитие строительной отрасли Украины. Все победители Ibuild-2019 достигли наивысшего результата деятельности в своей работе за прошлый год.

«Сегодня уже седьмая Всеукраинская строительная премия IBUILD-2019. За это время Конфедерация Строителей Украины успела стать хабом для аккумуляции идей и реализации дел для более 700 компаний-участников. Само строительство - один из ключевых драйверов нашей страны. Недаром за последние два года Украина поднялась в рейтинге DoingBusiness по показателю «Получение разрешений на строительство» с 140-го места на 30-е - это весомый аргумент. Давайте продолжать строить Украину вместе», - поздравил всех гостей мероприятия Президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Ежегодно подтверждается инновационность подходов отечественного строительства, направленность на создание комфортного и безбарьерного пространства для людей, повышение качества материалов.

«Мы можем гордиться качеством проектов победителей. Ведь видим не просто использование новейших технологий и подходов, мы видим, как создается пространство для жизни, для счастья», - отметил председатель совета директоров КСУ Александр Ротов.

Церемония награждения состоялась на высоком уровне. На этот раз мероприятие прошло PremierPalaceHotel, а гостей премии ждала официальная церемония награждения с участием первых лиц профильных государственных учреждений, выдающихся деятелей строительной отрасли и ассоциаций - Первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков и представитель Европейской Бизнес АссоциацииВалерия Кушнерчук.

«В Минрегиона амбициозные планы на 5 лет и воплощать мы их будем в тесном сотрудничестве с профессиональным сообществом. Аристотель говорил, что город этот пространство между людьми. Хочу поблагодарить строителей за создание этого пространства», - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Андрей Клочко сказал: «Строительная отрасль - важная для украинской экономики, которая создает новые рабочие места. Желаю удачи всем строителям и дальнейшего развития».

Во время концертной программы выступили - оркестр «Виртуозы Киева» и солисты Киевского национального академического театра оперетты - Заслуженная артистка Украины Елена Арбузова и Александр Чувпило.

Церемонию вручения премии вели профильные журналистки рынка недвижимости Яна Довгань и Екатерина Никитина.

С победителями VІI Всеукраинской строительной Премии IBUILD можно ознакомиться по ссылке.