Подозреваемые в убийстве Шеремета, замороженный Донбасс и футбольный провал Украины. Неделя в Фокусе

Дело об убийстве Шеремета и конец спасательной операции в Одессе

Днем 12 декабря ветеран АТО, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко, написал в Facebook: "Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!" Спустя несколько минут министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" – отчитался он в Facebook. Вскоре после этого появилась информация о задержании еще одной подозреваемой – волонтера и врача Юлии Кузьменко. А затем полиция опубликовала презентацию, из которой стало известно, что в поле зрения следствия попало еще несколько человек. Известие шокировало многих украинцев, которые не могут поверить в виновность этих людей, доводы обвинения – дестабилизация обстановки в стране путем убийства журналиста – тоже далеко не все посчитали реалистичными. Президент Владимир Зеленский дал понять, что доверяет следствию, однако хочет добиться от него ответа на главный вопрос – кто же заказчик? В то же время мать погибшего журналиста Людмила Шеремет рассказала Фокусу, что за последние два года ни разу не встречалась с представителями следствия по делу об убийстве сына. При этом она считает, что они торопятся с заявлениями. "Я не понимаю, зачем эта информация появилась до окончания расследования. Ради публичности? Заказчик до сих пор не назван, а, значит, преступление не расследовано. Непонятно, зачем этим людям было убивать моего сына, — поделилась своими сомнениями Людмила Шеремет. — Виновны они или нет, покажет суд. Я надеюсь, что у следствия есть доказательства".

В понедельник глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вообще не была установлена пожарная сигнализация. Между тем спасатели несколько дней находили тела погибших во время пожара. В четверг было принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании. Пострадавшими в пожаре числятся 47 человек, из них погибли 16.

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова на своей первой пресс-конференции заявила, что не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементации. "Сейчас необходимо запустить этот закон, начать юридическую защиту государственного языка. К каждому закону можно присмотреться и сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем переписывать, дискутировать, то мы этот процесс не запустим", - пояснила Монахова.

Кажется, что киевская власть сейчас пытается оптимизировать существующую транспортную систему — внедряет электронный билет, строит метро на Виноградарь и Воскресенско-Подольский мост, занимается проблемой нелегальных парковок. Несмотря на такую активность горожане пока не замечают положительных сдвигов. Дмитрий Беспалов, преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры, объяснил Фокусу, что не так со столичной транспортной системой и почему вскоре мы все чаще станем обращать внимание на качество воздуха.Между тем в Киевской мэрии планируют увеличить стоимость парковки в центре и штрафы за неправильную парковку, зачистить полосы для общественного транспорта, обещая взамен сделать его более удобным.

Неоднозначные итоги встречи "нормандской четверки"

А в понедельник вся страна, затаив дыхание, следила за встречей Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в Париже. Капитуляции не случилось. И успехи этой встречи оказались скромными. Скорее можно сказать, что конфликт на Донбассе все ближе к стадии длительной заморозки. Впрочем, европейские СМИ отметили и позитивные моменты нормандской встречи.

Позже сам Зеленский с оптимизмом прокомментировал переговоры.

- На протяжении восьми часов смотрели друг другу в глаза. Я ощущал большую поддержку со стороны Франции и Германии. Что касается президента РФ – это не простой, сложный человек, но мне понятно много чего с этой первой встречи. Всего говорить не буду. Но я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться, - заявил глава государства.

Тем временем Верховная Рада продлила еще на год закон об особом статусе ОРДЛО. "За" проголосовали 320 депутатов, против - 20. А во фракции "Слуги народа" пообещали, что в течение 2020 года разработают новый закон об особом статусе.

Сколько Украина потеряла за время войны и какая компания стала самой дорогой в мире

Одна из главных мировых новостей в области экономики – новая самая дорогая компания. Капитализация саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco 11 декабря достигла 1,88 трлн долларов, она стала мировым лидером по этому показателю.

Первичное размещение акций (IPO) компании произошло 29 ноября. Тогда за 1,5% ее акций (98,5% остаются в госсобственности) инвесторы заплатили 25,6 млрд долларов – это тоже мировой рекорд. По итогам IPO капитализация компании составила 1,71 трлн долларов.

В первый день торгов на бирже, 11 декабря, акции компании подорожали на 10% с объявленных при IPO 32 саудовских риалов (8,5 доллара США) до 35,2 риала (9,4 доллара). В итоге капитализация компании достигла рекордных 1,88 трлн долларов. Возможно, ценные бумаги подорожали бы еще больше, но 10% – дневной лимит изменения цены на этой бирже.

Тем временем в нашей стране пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его сын Алексей.

Младший Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen GroupS.a.r.l.

Смена владельцев состоялась 31 октября.

"Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, животноводстве. Земельный банк - 120 тыс. га в шести областях Украины.

Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в него компаний. Ранее владельцем всех этих активов был Петр Порошенко.

Уже 5 год в Украине продолжается война. И на этой неделе украинцы узнали ее цену. Из-за агрессии РФ экономика Украины потеряла от $50 до 150 млрд. Из этой суммы $46 млрд приходится на аннексированный Крым.

Об этом в сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд)", – пишет Милованов.

В частности, по словам Милованова:

на территории АР Крым и г.Севастополь зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн.

на территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов стоимостью 33 млрд грн;

на территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов стоимостью 23 млрд грн.

Министр добавил, что по оценкам Фонда госимущества около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.

Исчезающая Гренландия, уборка в космосе и древнейшая живопись

Гренландия теряет ледяной покров пугающими темпами. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировав различные исследования по данной теме за последние 26 лет. Выяснилось, что с 1992 по 2018-й остров потерял почти 4 триллиона тонн льда, что привело к повышению уровня моря на 10,6 мм.

Более того, к настоящему времени скорость таяния льда в Гренландии увеличилась в 7 раз по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Это весьма не радужные вести, учитывая, что ледяной покров острова скрывает достаточно воды, чтобы повысить уровень моря на 7,4 метра. По словам исследователей, если нынешняя тенденция сохранится, то к концу века около 100 миллионов человек по всему миру будут ежегодно сталкиваться с наводнениями. А всего от повышения уровня моря пострадает примерно 400 миллионов людей.

А пока планета теряет лед, в ее окрестностях растет количество мусора. За годы освоения космоса на орбите Земли скопилось несколько тысяч деталей ракет, вышедших из строя спутников и другого хлама. Все это вращается вокруг планеты со скоростью порядка 20 тыс. км/ч, угрожая действующим и будущим спутникам и другим объектам. Европейское космическое агентство решило, что настало время убрать за собой.

В 2025-м году оно запустит аппарат, который должен будет удалить с орбиты кусок мусора массой в 100 кг. И пускай это будет только один объект, но в ESA надеются, что это лишь начало, и в будущем станет появляться все больше миссий по очистке околоземного пространства.

А тем временем в Индонезии были обнаружены наскальные рисунки, которые, по мнению ученых, могут быть самыми старыми в истории человечества. Их возраст составляет 44 тысячи лет, из чего следует, что наши предки освоили живопись примерно в одно и то же время, когда научились рыбачить в открытом море. На рисунках изображено, как люди с копьями охотятся на карликовых буйволов и бородавчатых свиней. Примечательно, что оба этих вида до сих пор обитают на территории Индонезии.

Футбольный шок

На текущей неделе закончились групповые этапы в самых престижных европейских футбольных кубках: Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Самые высокие шансы продолжить борьбу были у донецкого "Шахтера". Но горняки получили три сухих мяча в Харькове и пропустил в 1/8 ЛЧ итальянскую "Аталанту".

Теперь чемпионы Украины продолжат борьбув 1/16.

Но еще хуже сложились дела у киевского "Динамо". Столичные футболисты не смогли дома выиграть у швейцарского "Лугано" (1:1) и вообще окончательно вылетели из турнира. Так же как и "Александрия", которая в последнем туре проиграла "Генту" 2:1. Самое печальное, что из-за падения рейтинга Украины, наша страна в скором времени может остаться без гарантированного места в группе Лиги чемпионов. Тогда даже чемпион страны будет начинать турнир с отборочной стадии.