Премию "Книга года BBC" получил роман о войне на Донбассе

Победителем литературного конкурса "Книга года BBC" за 2019 год стал роман "Доця" писательницы Тамары Гориха Зерня, сообщается на сайте BBC Украина.

Отмечается, что 15 премия "Книга года BBC" была представлена партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Мыстецьком арсенале в Киеве.

События романа "Доця" развиваются весной-летом 2014 года в Донецке. Главной героиней романа стала реальная волонтерка по имени Наталья, которая помогала украинским военным, в том числе во время обороны Донецкого аэропорта, а позднее стала координировать волонтерскую помощь. Об этом говорится в описании романа на сайте премии.

Кроме того, в номинации "Детская книга года BBC-2019" победили "Спиенсы" Владимира Аренева (Харьков, издательство "Ранок").

Премию в номинации "Книга года – Эссеистика-2019" получил сборник очерков Тараса Прохасько "Да, но ..." (Черновцы, издательство "Меридиан Черновиц").

Победитель в каждой категории получает премию в размере 1 тысячи фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Победу в конкурсе читательских рецензий получила Инна Долгушина за рецензию на книгу Тамары Гориха Зерня "Доця". Она получает звание "Читатель года 2019" и электронную книгу Kindle.

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