Сутки на Донбассе: двое военных получили ранения
На Донбассе 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Ранения получили двое военнослужащих.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 1 обстрел. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.
С начала 16 декабря боевики огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
- В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.