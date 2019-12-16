Сутки на Донбассе: двое военных получили ранения

На Донбассе 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Ранения получили двое военнослужащих.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 1 обстрел. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

С начала 16 декабря боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.