Боевики за декабрь потеряли почти полсотни человек, – штаб ООС
Разведка ООС сообщает, что боевики с 1 по 15 декабря потеряли 44 человека.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"С 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека", – сказано в сообщении.
"22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага", – добавили в штабе.
В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
- В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.