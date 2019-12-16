Боевики за декабрь потеряли почти полсотни человек, – штаб ООС

Разведка ООС сообщает, что боевики с 1 по 15 декабря потеряли 44 человека.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека", – сказано в сообщении.

"22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага", – добавили в штабе.

В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.