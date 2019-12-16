Досрочно подала в отставку: Марина Порошенко уходит с поста главы Украинского культурного фонда

Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы Украинского культурного фонда. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"На прошлой неделе я обратился в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета", - написал он.

Министр заявил, что для госучреждения, которым является УКФ, важно оставаться вне политических споров.

"Сегодня Марина Анатольевна подала заявление на увольнение с должности главы наблюдательного совета УКФ", - добавил Бородянский и заверил, что нового главу фонда выберут на заседании Наблюдательного совета в январе 2020 года.

Марина Порошенко была назначена главой Украинского культурного фонда в январе 2018 года. Ее назначил Евгений Нищук, который был на тот момент министром культуры.

Как ранее писал Фокус:

Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его сын Алексей. Младший Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.