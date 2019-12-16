SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

Украинский лоукостер SkyUp планирует запустить в первой половине 2020 года рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, рейсы из Харькова в Батуми стартуют 29 мая 2020 года. Они будут совершаться по вторникам и пятницам. Цена билета – от 1,9 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

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Рейсы из Харькова в Бургас намечены с 2 июня 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам. Стоимость билета – от 1,6 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тель-Авив начинаются с 29 марта 2020 года. Они будут совершаться по четвергам и воскресеньям. Цена билета – от 2,4 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тбилиси запланированы также с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Цена билета – от 1,8 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая авиакомпания SkyUp Airlines возобновила регулярные прямые рейсы по маршруту Харьков — Барселона.