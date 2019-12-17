Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен военный

В течение 16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы проводились из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики атаковали неподалеку Крымского, Верхнеторецкого, Шахты Бутовка, Павлополя и Широкино.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали украинские позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.