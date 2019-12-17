Слезоточивый газ и зеленка. Фоторепортаж: как под Верховной Радой протестуют против рынка земли

Завтра Верховная Рада должна приступить к рассмотрению закона об открытии рынка земли во втором чтении. В преддверии голосования в стране активизировались протесты противников этой инициативы. Сегодня под стенами Верховной Рады начался многотысячный митинг, в котором принимают участие активисты "Свободы", "Нацкорпуса", "Батькивщины" и фермерских объединений.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Также по инициативе "Всеукраинского аграрного совета" протестующие перекрывали трассы в 10 областях.

Фото: 7kanal.com.ua

Но наибольший накал страстей имел место под Верховной Радой. Около 11:30 произошла первая потасовка между полицией и представителями Нацкорпуса, которые хотели принести под здание парламента военные палатки. Правоохранителей облили зеленкой, в ход также пошли палки и слезоточивый газ с обеих сторон.

Фото: Вадим Сарахан

Фото: Вадим Сарахан

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

После первой стычки активисты установили несколько палаток на проезжей части улицы Грушевского.

Фото: Фокус, Владимир Самарский

Не забывали протестующие во время митинга подкрепить свои силы за обедом.

Фото: Фокус, Владимир Самарский

Протестовали против открытия рынка также в стенах парламента. Депутаты ОПЗЖ даже принесли большой баннер в сессионный зал.

Фото: Ирина Геращенко

Около 13:45 столкновения под Радой возобновились. Протестующие хотели установить новую палатку, но в этот раз им помешала полиция. В правоохранителей полетели камни, в ответ силовики применили дубинки. Снова в ход пошел слезоточивый газ. Есть пострадавшие и задержанные.

Виктор Кеда

Виктор Кеда

Виктор Кеда

На том месте, где еще недавно полиция разгоняла националистов, уже продают кофе.

Владимир Самарский