Слезоточивый газ и зеленка. Фоторепортаж: как под Верховной Радой протестуют против рынка земли
Завтра Верховная Рада должна приступить к рассмотрению закона об открытии рынка земли во втором чтении. В преддверии голосования в стране активизировались протесты противников этой инициативы. Сегодня под стенами Верховной Рады начался многотысячный митинг, в котором принимают участие активисты "Свободы", "Нацкорпуса", "Батькивщины" и фермерских объединений.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Также по инициативе "Всеукраинского аграрного совета" протестующие перекрывали трассы в 10 областях.
Фото: 7kanal.com.ua
Но наибольший накал страстей имел место под Верховной Радой. Около 11:30 произошла первая потасовка между полицией и представителями Нацкорпуса, которые хотели принести под здание парламента военные палатки. Правоохранителей облили зеленкой, в ход также пошли палки и слезоточивый газ с обеих сторон.
Фото: Вадим Сарахан
Фото: Вадим Сарахан
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
После первой стычки активисты установили несколько палаток на проезжей части улицы Грушевского.
Фото: Фокус, Владимир Самарский
Не забывали протестующие во время митинга подкрепить свои силы за обедом.
Фото: Фокус, Владимир Самарский
Протестовали против открытия рынка также в стенах парламента. Депутаты ОПЗЖ даже принесли большой баннер в сессионный зал.
Фото: Ирина Геращенко
Около 13:45 столкновения под Радой возобновились. Протестующие хотели установить новую палатку, но в этот раз им помешала полиция. В правоохранителей полетели камни, в ответ силовики применили дубинки. Снова в ход пошел слезоточивый газ. Есть пострадавшие и задержанные.
Виктор Кеда
Виктор Кеда
Виктор Кеда
На том месте, где еще недавно полиция разгоняла националистов, уже продают кофе.
Владимир Самарский