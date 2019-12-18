Какие купить наушники, кроме AirPods?

Xiaomi Redmi AirDots

Цена: 699 грн

Беспроводные наушники от Сяоми с кристально чистым звуком и ярко выраженными басами составляют достойную конкуренцию дорогим моделям. Они подходят для занятий спортом и просто приятного времяпровождения, поскольку характеризуются комфортной посадкой и не выпадают из ушей.

Миниатюрные внутриканальные вкладыши гармонично воспроизводят сигнал в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц, с параметром чувствительности 104 дБ. Благодаря технологии DSP наушники эффективно подавляют внешние шумы, чтобы ничто не отвлекало от любимых треков.

Внутри Redmi AirDots находится аккумулятор емкостью 40 мАч, он позволяет слушать музыку до 4 часов без подзарядки. Гарнитура синхронизируется с Android-смартфонами и iPhone, поэтому может работать с голосовым помощником Siri.

Meizu Pop 2 White

Цена: 1 499 грн

Эта модель отличается удобной посадкой, имеет функцию автоматического включения/выключения, поддерживает сенсорное управление. Кроме того, что Meizu POP качественно воспроизводят звук, они еще и защищены от влаги по стандарту IPX5, что гарантирует защиту от пота во время активных тренировок. В комплекте имеется зарядный футляр с разъемом USB-C. Гарнитура автоматически активируется, когда достаете ее из кейса, и отключаются, если кладете обратно.

Еще одной особенностью Meizu POP2 стала динамическая диафрагма из графена, отвечающая за качественные низкие частоты, мощное звучание и сбалансированную 3-частотную стабилизацию.

Honor FlyPods Lite

Цена: 1 999 грн

Беспроводные наушники быстро синхронизируются со смартфоном или другим источником звука через Bluetooth, как только вы открываете крышку зарядного чехла. Остается лишь надеть гарнитуру и наслаждаться музыкой. Honor FlyPods отличаются до мелочей продуманной конструкцией, а среди главных достоинств стоит отметить:

динамические излучатели;

индивидуальную настройку эквалайзера;

высокие частоты;

естественный альт;

глубокий бас.

Благодаря специальному детектору наушники точно определяют, когда гарнитура в ушах, а когда нет. Технология AAC увеличивает эффективность передачи сигналов и обеспечивает чистый и детальный звук. Кроме этого, в Honor FlyPods реализовано удобное сенсорное управление: голосовой помощник активируется двойным касанием по левому наушнику, ответ на вызов — по правому.

Jabra Elite 65t Titanium Black

Цена: 3 349 грн

Отличное качество звука, хорошая автономность, защита от воды по стандарту IP55 — все это про беспроводные наушники Jabra Elite 65t. С беспроводным зарядным кейсом гарнитура работает до 15 часов.

Наушники характеризуются удобной посадкой, а если вам не подходит стандартная амбушюра, то в комплекте есть еще несколько вариантов — можете выбрать подходящую. Глядя на гарнитуру, в глаза сразу бросается кнопка, она многофункциональная и позволяет управлять основными функциями наушников прикосновениями.

Чтобы персонализировать настройки, можно воспользоваться специальным приложением Jabra Sound+. Кроме звука, в нем можно настроить особенности приема вызовов, регулировать шумоподавление, выбрать голосового ассистента.

Samsung Galaxy Buds

Цена: 3 599 грн

Наушники мгновенно подключаются к вашему гаджету при открытии зарядного кейса, а благодаря компактным размерам комфортно сидят в ушной раковине. Благодаря удобным амбушюрам гарнитура прочно сидит в ушах, при этом ничего не сдавливает и не выпадает. Отдельно отметим фирменный зарядный кейс — он отличается небольшими размерами, из-за чего разработчикам пришлось пожертвовать автономностью. Гарнитура работает в автономном режиме 6 часов, а кейс добавляет еще 1 час.

Приятный бонус в Samsung Galaxy Buds — защита от влаги по стандарту IPX2, в наушниках можно заниматься спортом и не переживать, что капли пота повлияют на работоспособность гаджета. Но владельцам iPhone такие наушники не подойдут, они работают только в паре с Android-смартфонами.

Huawei Freebuds Lite

Цена: 2 561 грн

Компактная гарнитура Huawei FreeBuds Lite радует объемным и чистым звучанием. В данной модели сочетаются передовые инновационные технологии, обеспечивающие удобную и качественную эксплуатацию. Благодаря особым излучателям, активному шумоподавлению и качественному звучанию наушники не хочется доставать из ушей.

Модель может похвастаться быстрой синхронизацией с источником звука — достаточно открыть чехол, и пока вы надеваете наушники, они уже "найдут" источник музыки. Как только вы извлечете Huawei FreeBuds Lite из ушей, они автоматически остановят воспроизведение.

Все модели наушников доступны к заказу на сайте stylus.ua.