Пришел с оружием и требовал денег: польская полиция задержала украинца за нападение на работодателя
Полицейские в Польше задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в попытке разбойного нападения на своего работодателя. Об этом сообщила пресс-офицер уездного управления полиции в Прушкове Каролина Канька, информирует Polckie Radio.
Происшествие случилось в Пястуве. Согласно информации следователей, в день, когда произошел этот случай, поляк уволил украинца с работы. Через несколько минут тот вернулся к работодателю и, угрожая оружием, потребовал денег. Во время драки поляк получил удар в лицо, упал на пол, прозвучали три выстрела, но никто не пострадал. Владельцу фирмы удалось убежать и сообщить в полицию.
Гражданина Украины арестовали на три месяца, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Польше в Люблинском воеводстве обнаружены тела двух украинцев со следами насильственной смерти.
- В Лодзинском воеводстве Польши в холодильной камере для хранения фруктов нашли тела двух украинцев.
- В Польше, во всей стране работает около 1,2 млн украинцев. В Лодзинском воеводстве живут и трудятся от 90 до 100 тыс. граждан Украины. Большинство из них – в Лодзи – около 80 тыс. человек. Таким образом, украинцы составляют одну шестую часть населения этого города.