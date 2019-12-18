Sony PS4 Pro оказалась мощнее Xbox нового поколения

Новое поколение приставок от Microsoft производитель планирует представить на суд общественности к рождественской распродаже в следующем года. Однако если верить инсайдерам, близким к официальному источнику, ожидание новинки будет омрачено некоторыми нюансами.

Во-первых, инициативой Microsoft выпустить сразу две версии новой Xbox – старшей, под кодовым названием Scarlett, и младшей, более доступной и не такой мощной – Lockhart. Во-вторых, тем, что производительность последней, по всей видимости, будет уступать современным стандартам индустрии приставок. И это отразится на разрабатываемых для Xbox новых играх.

PS4 Pro лучше

По непроверенным данным, у Lockhart будет восьмиядерный процессор (частота более 3 ГГц), а GPU младшей версии вплотную подберется к показателю 4 терафлопса. Это довольно много, но все равно уступает действующим лидерам рынка – в том числе популярной приставке из Японии.

Да, у PS4 Pro аналогичные показатели, несмотря на разницу в возрасте, не просто не уступают готовящейся к выходу новинки. Они немного, но выше. Тот же показатель GPU у PS4 Pro равен 4,2 терафлопс.

Разница со Scarlett, основной моделью нового поколения Xbox, у младшей версии будет вообще колоссальной. Старший брат получит 16 Гб оперативной памяти, более шустрый процессор, что в итоге позволит выдавать на деле GPU в 12 терафлопс. Но ждать его еще целый год, как минимум.

Sony подливает масла в огонь

Отраслевые аналитики из США рекомендуют следить за новостями о японских приставках: в теории это позволит вам прикупить PS4 Pro или просто PS4 за полцены уже в обозримом будущем. Причем, не только в США или Японии, но и на глобальном рынке – то есть, у нас в стране в том числе.

Эксперты рынка приставок, в том числе аналитик Майкл Пактер, уверены, что в ближайшие месяцы японская компания буквально обвалит цены на некоторые позиции своих игровых устройств. В число таких продуктов «со скидкой» может попасть и Sony Playstation 4.

Sony PS4 Pro: нестареющий флагман

Несмотря на то, что Sony PS4 Pro была презентована относительно давно, а уже в следующем году японский концерн, по всей видимости, поставит на поток производство PS5, у «четверки» до сих пор остается отличный потенциал для конкуренции с новинками других брендов.

Среди основных актуальных преимуществ Pro-версии, указанных на официальном сайте, стоит отметить возможность играть в максимальном разрешении 4К, мощность графического процессора, поддержка технологии HDR и так далее.