Сутки на Донбассе: погиб украинский военный

На Донбассе под обстрелами вооруженных формирований Российской Федерации за 17 декабря погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Новолуганского – два раза, также два раза неподалеку Крымского, возле Травневого, в районе населенного пункта Широкино и у Марьинки.

С начала суток, 18 декабря, обстрелов боевиками не проводилось.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.