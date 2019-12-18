Сутки на Донбассе: погиб украинский военный
На Донбассе под обстрелами вооруженных формирований Российской Федерации за 17 декабря погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.
Обстрелы велись вблизи Новолуганского – два раза, также два раза неподалеку Крымского, возле Травневого, в районе населенного пункта Широкино и у Марьинки.
С начала суток, 18 декабря, обстрелов боевиками не проводилось.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
- В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.
- Боевики с 1 по 15 декабря потеряли 44 человека.