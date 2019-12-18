С 1 марта украинцы смогут попасть в Россию только по загранпаспортам

Кабинет министров Украины принял решение ввести выезд из Украины в Россию для украицев исключительно по заграничным паспортам. Такая норма начнет действовать с 1 марта 2020 года.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", – сообщил премьер.

По его словам, уменьшается время прохождения границы каждого гражданина – для проверки данных загранпаспорта считываются специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", – рассказал Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища.