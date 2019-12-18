Оружие членов территориальной обороны должно храниться дома, – генерал Кривонос

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос во время встречи со студентами рассказал о подготовке закона о территориальной обороне Украины (ТРО) и его значении для обороны страны. Об этом передает Громада Киевщины.

По его словам ТРО – это дело не только государства и Вооруженных Сил, но и местного самоуправления.

"Наученный народ, участвующий в территориальной обороне, сделает невозможным безнаказанную деятельность разведгрупп противника… ВСУ по своему техническому потенциалу (я как военный четко это понимаю) не смогут в случае прямой агрессии со стороны РФ долго противостоять. Вопрос не в духе. Дух у нас сильный и воевать мы уже умеем. Но мы технически оснащены слабее ... и я говорю о том, что каждый гражданин должен быть готов и морально и физически к защите своей страны ", – сказал генерал Кривонос.

Он отметил, что члены ТРО должны быть готовы в промежуток от 1 до 4:00 собраться в определенном месте и занять необходимые позиции, в зависимости от поставленной задачи.

"Не так, как это сейчас, только через 3 дня вас начинают собирать, рассказывать, проводить строевые смотры, непонятные занятия ... Сейчас война идет на секунды и на минуты, и мы не должны позволить врагу влиять на нас в максимально короткие сроки… Когда враг понимает, что его уже с оружием ждут люди слаженные и обученные, то он уже задумается, стоит ли туда посылать свои группы ", – сказал заместитель секретаря СНБО .

Особое внимание он обратил на хранение членами ТРО своего оружия. По мнению генерала, оно должно храниться у членов ТРО дома.

"И одно из основных правил, мы предполагаем, что оружие членов ТРО должна храниться дома. Это большая ответственность, я понимаю, насколько она должна быть. Но я приведу пример той же самой Молдовы – закон об оружии существует и уголовная обстановка не повысилась ", – сказал Кривонос.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что оборонное ведомство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны страны.