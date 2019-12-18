Футбольные фанаты разгромили вагон поезда. В УЗ говорят о 40 тыс. грн убытков

Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда №6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры.

Машинисту пришлось остановить поезд на 38 минут на станции "Бобровица" и вызвать правоохранителей. До прибытия наряда полиции хулиганы сбежали с места происшествия.

По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляет около 40 тыс. грн.

За 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 непосредственно влияли на безопасность движения.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале неизвестные хулиганы забросали камнями поезд №357К сообщением Киев-Рахов, в поезде было разбито окно, а пассажиры получили резаные раны рук.