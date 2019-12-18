Успешный пуск: ракеты "Ольха-М" пролетели 100 км с отклонением от мишени в 30 метров

В Украине провели испытания ракеты "Ольха-М" для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

По его словам, конструкторское бюро "Луч" осуществило два успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 км. При этом круговое отклонение от мишени составило менее 30 метров.

"Убежден, что этот вид вооружений позволит Вооруженным силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера", - отметил Данилов.

Напомним, испытания нового украинского ракетного комплекса «Ольха», созданного на базе РСЗО «Смерч» (разработка времен СССР) были начаты в августе 2016 года. Главным разработчиком этого комплекса является киевское КБ "Луч". Весной 2018 года состоялись государственные испытания комплекса, после чего тогдашний президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство. Реализация проекта по созданию комплекса «Ольха» и запуск его серийного производству обошлись в 1 млрд грн.

4 апреля 2019 года состоялись первые успешные испытания модернизированных ракет "Ольха-М» с увеличенной до 130 км дальностью поражения и улучшенной точностью наведения.

Как ранее сообщал Фокус: