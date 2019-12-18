От аномальной температуры во Львове зацвели деревья

От аномальной температуры во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина. Об этом написала на своей странице в Facebook журналист Евгения Поликарпова.

"17 декабря. Львов. Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет почки 2 см. Орешник пустил "серьги". Яблоки, словно свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена", – написала журналист.

Как известно, по всей территории Украины отмечается чрезвычайно теплая, как для зимы, погода, что и повлекло сбой в природе.

В среду, по данным Укргидрометцентра, во Львове ожидается до 14 градусов тепла.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве 15 октября побит очередной температурный рекорд за период "бабьего лета".