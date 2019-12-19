Начальница отделения Укрпочты украла более 90 тысяч гривен пенсий

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи АО "Укрпочта", которую обвиняют в присвоении пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения, подделывая подписи в официальных документах, присвоила более 90 тыс. гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.

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Открыто уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог" (ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УКУ).

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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