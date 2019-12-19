Депутаты окончательно легализовали отсрочку штрафов для владельцев "евроблях"
Верховная Рада приняла в целом законопроект, который вносит изменения в две статьи Таможенного кодекса, связанные с применением санкций за нарушения при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").
Напомним, что правительство в октябре решило не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.
12 сентября Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины. Но при этом депутаты забыли внести поправки в Таможенный кодекс, который предусматривает усиленные административные санкции за нарушение таможенных правил при ввозе "евроблях".
По словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Ковальчука, который представлял законопроект в Раде, его цель – "отсрочка до 31 декабря 2019 года вступления в силу санкций, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины".
Таким образом, сейчас все санкции, которые могут быть применены к "евробляхерам", не действуют до конца текущего года.
Депутаты и правительство ранее заявляли, что новой отсрочки не будет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе нынешнего года на украинских заводах было собрано 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
- За 8 месяцев текущего года украинскую регистрацию получили 298,5 тысяч импортных легковых авто, которые были в эксплуатации. Это в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- За январь-август рынок новых машин в Украине достиг объема 54 600 штук, что на 2% больше, чем годом ранее.