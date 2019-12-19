Депутаты окончательно легализовали отсрочку штрафов для владельцев "евроблях"

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который вносит изменения в две статьи Таможенного кодекса, связанные с применением санкций за нарушения при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Напомним, что правительство в октябре решило не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.

12 сентября Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины. Но при этом депутаты забыли внести поправки в Таможенный кодекс, который предусматривает усиленные административные санкции за нарушение таможенных правил при ввозе "евроблях".

По словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Ковальчука, который представлял законопроект в Раде, его цель – "отсрочка до 31 декабря 2019 года вступления в силу санкций, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины".

Таким образом, сейчас все санкции, которые могут быть применены к "евробляхерам", не действуют до конца текущего года.

Депутаты и правительство ранее заявляли, что новой отсрочки не будет.

Как ранее сообщал Фокус: