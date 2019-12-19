Бывшей чиновнице ГМС Пимаховой объявили о подозрении

В четверг, 19 декабря, детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что действия бывшей чиновницы квалифицированы по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.4 ст.368 УК).

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По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила оформить вид на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год. За такую услугу чиновница получила 1 800 долларов.

Кроме того установлено, что в августе 2017 года Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины. В этом случае Пимахова просила взятку в размере 30 000 долларов, уточняет пресс-служба САП.

Расследование этих фактов детективы НАБУ проводят с ноября 2017 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре 2017 года силовики задержали агента НАБУ при попытке передачи взятки Дине Пимаховой.